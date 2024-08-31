Malatya'da silah ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Darende İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma neticesinde Hisarkale Mahallesi'nde ruhsatsız silah ticareti yapıldığı belirlendi.

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