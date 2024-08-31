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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 16:49 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:57
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arapgir İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde Taşdelen Mahallesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda 685 gram kubar esrar ile 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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