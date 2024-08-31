Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arapgir İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde Taşdelen Mahallesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

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