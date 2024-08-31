Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arapgir İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde Taşdelen Mahallesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 685 gram kubar esrar ile 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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