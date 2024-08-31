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        Doğanşehir'de yamaç paraşütü etkinliği yapıldı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde turizmi geliştirmek yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 16:55 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:57
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        Doğanşehir'de yamaç paraşütü etkinliği yapıldı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde turizmi geliştirmek yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

        Sürgü Mahallesi, Sürgü Tepesi'nde gerçekleştirilen organizasyona 5 sporcu katıldı.

        Burada konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yamaç paraşütünün turizm alanında önemli bir adım olduğunu, ilçenin isminin bu spor alanında anılmasını istediklerini ifade etti.

        İlçeyi yamaç paraşütçüleri için cazip hale getirmek istediklerini bildiren Bayram, şunları kaydetti:

        "Doğanşehir'imizi yamaç paraşütünün çekim merkezi yapacağız. Yamaç paraşütü ekibi, Ferkan Bayram, Ali Erdaş, Ufuk Karahan, Faruk Gültekin ve Burhan Karcı'yı Sürgü tepesinde gerçekleştirdikleri uçuş öncesi ziyaret ettik. Yamaç paraşütü sporunun gözde mekanı haline getireceğimiz Sürgü'de spor tutkunlarını bekliyor. Doğa sporlarının da başkenti olan Doğanşehir’imizde misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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