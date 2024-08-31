Malatya'da düzenlenen 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası sona erdi

Malatya'da düzenlenen, yurt içi ve dışından 440 yarışmacının katıldığı 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonunca 26-31 Ağustos'ta düzenlenen 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Sanat Merkezi'ndeki ödül töreninde, satranç yarışmacılarını kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Satrancın, zeka ve stratejinin iç içe geçtiği, sabır ve planlama gerektiren bir oyun olduğunu dile getiren Er, "Bu turnuvada sadece taşlar değil, aynı zamanda zihinler de yarıştı. Siz değerli yarışmacılar, her hamlenizle bu oyunun ne kadar derin ve öğretici olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Satranç, hayatın bir minyatürüdür. Doğru kararları almak, beklemeyi bilmek ve hatalardan ders çıkarmak, burada olduğu kadar gerçek yaşamda da önemlidir. " dedi.