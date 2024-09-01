Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, fidanlık alanında incelemelerde bulundu

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, fidelerin depolandığı, oyun ve spor aletlerinin bakım ve onarımlarının yapıldığı Tepeköy Fidanlık Alanı'ndaki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Geçit, fidanlık alanıyla çevre düzenlemeleri, ağaçlandırma, peyzaj yenileme hizmetlerini akıcı ve planlı yaptıklarını, şehrin mimarisini ve yaşam kalitesini geliştiren çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yeşilyurt'un her bir noktasının yeşil, temiz, sağlıklı ve modern bir görüntüye kavuşması için park ve bahçe hizmetlerine ayrı bir önem verdiklerini kaydeden Başkan Geçit, fidanlık alanı sayesinde dışa bağımlı olmaktan kurtulup kendi fidanlarını kendileri üreterek belediye bütçesini kazanç sağladıklarını ifade etti.