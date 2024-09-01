Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, fidanlık alanında incelemelerde bulundu
Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, fidelerin depolandığı, oyun ve spor aletlerinin bakım ve onarımlarının yapıldığı Tepeköy Fidanlık Alanı'ndaki çalışmaları inceledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, fidelerin depolandığı, oyun ve spor aletlerinin bakım ve onarımlarının yapıldığı Tepeköy Fidanlık Alanı'ndaki çalışmaları inceledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Geçit, fidanlık alanıyla çevre düzenlemeleri, ağaçlandırma, peyzaj yenileme hizmetlerini akıcı ve planlı yaptıklarını, şehrin mimarisini ve yaşam kalitesini geliştiren çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Yeşilyurt'un her bir noktasının yeşil, temiz, sağlıklı ve modern bir görüntüye kavuşması için park ve bahçe hizmetlerine ayrı bir önem verdiklerini kaydeden Başkan Geçit, fidanlık alanı sayesinde dışa bağımlı olmaktan kurtulup kendi fidanlarını kendileri üreterek belediye bütçesini kazanç sağladıklarını ifade etti.
Ihlamur, erguvan, dış budak ve akça ağaçların belirlenen alanlara dikilmesiyle yeni hizmet alanları oluşturacaklarını aktaran Geçit, 19 türde 1206 ağaç fidanı üretimi, 10 çeşit çamdan 19 bin 111 fidan üretimi ve 16 türde 5 bin 455 çalı fidanı üretimi yaptıklarını ifade etti.
Geçit, amaçlarının kişi başına düşen yeşil alan miktarı, park sayısı ve dikilen ağaç miktarını artırmak olduğunu sözlerine ekledi.
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