Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, fidanlık alanında incelemelerde bulundu

        Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, fidelerin depolandığı, oyun ve spor aletlerinin bakım ve onarımlarının yapıldığı Tepeköy Fidanlık Alanı'ndaki çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 16:28 Güncelleme: 01.09.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, fidanlık alanında incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, fidelerin depolandığı, oyun ve spor aletlerinin bakım ve onarımlarının yapıldığı Tepeköy Fidanlık Alanı'ndaki çalışmaları inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Geçit, fidanlık alanıyla çevre düzenlemeleri, ağaçlandırma, peyzaj yenileme hizmetlerini akıcı ve planlı yaptıklarını, şehrin mimarisini ve yaşam kalitesini geliştiren çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Yeşilyurt'un her bir noktasının yeşil, temiz, sağlıklı ve modern bir görüntüye kavuşması için park ve bahçe hizmetlerine ayrı bir önem verdiklerini kaydeden Başkan Geçit, fidanlık alanı sayesinde dışa bağımlı olmaktan kurtulup kendi fidanlarını kendileri üreterek belediye bütçesini kazanç sağladıklarını ifade etti.

        Ihlamur, erguvan, dış budak ve akça ağaçların belirlenen alanlara dikilmesiyle yeni hizmet alanları oluşturacaklarını aktaran Geçit, 19 türde 1206 ağaç fidanı üretimi, 10 çeşit çamdan 19 bin 111 fidan üretimi ve 16 türde 5 bin 455 çalı fidanı üretimi yaptıklarını ifade etti.

        Geçit, amaçlarının kişi başına düşen yeşil alan miktarı, park sayısı ve dikilen ağaç miktarını artırmak olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        Göçmen kuşların uğrak yeriydi: Uyuz Gölü de kurudu
        Göçmen kuşların uğrak yeriydi: Uyuz Gölü de kurudu
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"

        Benzer Haberler

        Malatya'da düzenlenen 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası sona e...
        Malatya'da düzenlenen 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası sona e...
        Doğanşehir'de yamaç paraşütü etkinliği yapıldı
        Doğanşehir'de yamaç paraşütü etkinliği yapıldı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Malatya'da silah ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı
        Malatya'da silah ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı
        Malatya'da otomobil, takla attı: 3 ölü, 1 yaralı
        Malatya'da otomobil, takla attı: 3 ölü, 1 yaralı
        Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı