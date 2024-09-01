Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbeden şüpheliler yakalandı

        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 21:48 Güncelleme: 01.09.2024 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbeden şüpheliler yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şüpheliler Ü.Ç. ve Y.K, Bostanbaşı Mahallesi'nde silah zoruyla H.Y'nin bir miktar parasını ve cep telefonunu gasbetti.

        H.Y'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ü.Ç. ve Y.K'yi yakaladı.

        Zanlılardan olayda kullandıkları 1 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 1 kesici alet ve 23 tüfek mermisi ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
        Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
        Trabzonspor'da Şenol Güneş kararı!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş kararı!
        Ro-ro gemisi doldu taştı!
        Ro-ro gemisi doldu taştı!
        Ankara'yı sağanak vurdu
        Ankara'yı sağanak vurdu
        Angelo olmadı, rota Bouanani!
        Angelo olmadı, rota Bouanani!
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"

        Benzer Haberler

        Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Rıza Yıldırım kazandı
        Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Rıza Yıldırım kazandı
        Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, fidanlık alanında incelemelerde bulundu
        Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, fidanlık alanında incelemelerde bulundu
        Malatya'da düzenlenen 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası sona e...
        Malatya'da düzenlenen 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası sona e...
        Doğanşehir'de yamaç paraşütü etkinliği yapıldı
        Doğanşehir'de yamaç paraşütü etkinliği yapıldı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Malatya'da silah ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı
        Malatya'da silah ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı