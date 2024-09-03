Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Yeşilyurt Sanayi Sitesindeki iş yerleri için ön talep toplanacak

        Malatya'da Yeşilyurt ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan 120'şer metrekarelik iş yerleri için ön talep toplanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilyurt Sanayi Sitesindeki iş yerleri için ön talep toplanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da Yeşilyurt ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan 120'şer metrekarelik iş yerleri için ön talep toplanacak.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca depremden etkilenen esnaf için iş yerleri yapıldı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen iş yerleri için hak sahiplerine teslim edilmek üzere Malatya Yeşilyurt ilçesinde Sivas Yolu Üzeri Altay Kışlası Yanı Yeşilyurt Sanayi Alanında yapımı tamamlanmak üzere olan 120'şer metrekarelik iş yerleri için ön talep toplanacaktır. Malatya İli sınırlarında işyerleri yıkılan veya ağır hasarlı olan talep sahipleri duyuru sayfasında yer alan ön talep formunu doldurarak Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne 27.09.2024 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geliyor
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geliyor
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Flake Türkiye'ye veda etti
        Flake Türkiye'ye veda etti
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!
        Pazarı elektrikliler kurtardı
        Pazarı elektrikliler kurtardı

        Benzer Haberler

        Malatya Valisi Yavuz'dan hasarlı binalara ilişkin açıklama:
        Malatya Valisi Yavuz'dan hasarlı binalara ilişkin açıklama:
        Malatya'da bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbeden şüpheliler yakal...
        Malatya'da bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbeden şüpheliler yakal...
        Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Rıza Yıldırım kazandı
        Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Rıza Yıldırım kazandı
        Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, fidanlık alanında incelemelerde bulundu
        Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, fidanlık alanında incelemelerde bulundu
        Malatya'da düzenlenen 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası sona e...
        Malatya'da düzenlenen 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası sona e...
        Doğanşehir'de yamaç paraşütü etkinliği yapıldı
        Doğanşehir'de yamaç paraşütü etkinliği yapıldı