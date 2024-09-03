Yeşilyurt Sanayi Sitesindeki iş yerleri için ön talep toplanacak

Malatya'da Yeşilyurt ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan 120'şer metrekarelik iş yerleri için ön talep toplanacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca depremden etkilenen esnaf için iş yerleri yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen iş yerleri için hak sahiplerine teslim edilmek üzere Malatya Yeşilyurt ilçesinde Sivas Yolu Üzeri Altay Kışlası Yanı Yeşilyurt Sanayi Alanında yapımı tamamlanmak üzere olan 120'şer metrekarelik iş yerleri için ön talep toplanacaktır. Malatya İli sınırlarında işyerleri yıkılan veya ağır hasarlı olan talep sahipleri duyuru sayfasında yer alan ön talep formunu doldurarak Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne 27.09.2024 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir."