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        Malatya Gazeteciler Cemiyetinin kurucu başkanı Karaduman kabri başında anıldı

        Malatya Gazeteciler Cemiyetinin kurucu başkanı gazeteci Haydar Karaduman vefatının 6'ncı yılında kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:17 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:17
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        Malatya Gazeteciler Cemiyetinin kurucu başkanı Karaduman kabri başında anıldı
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        Malatya Gazeteciler Cemiyetinin kurucu başkanı gazeteci Haydar Karaduman vefatının 6'ncı yılında kabri başında anıldı.

        Yeşiltepe Şehir Mezarlığında Karaduman'ın kabri başında yapılan anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Burada konuşan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, merhum Karaduman'nın Malatya basın tarihine iz bırakan gazetecilerden biri olduğunu söyledi.

        Karaduman'ın aynı zamanda Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonunun kurucu üyesi olduğunu anlata Güner, "Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun kuruluşunda yönetici olarak görev almıştır. Ankara ve İstanbul'da oluşan basın kuruluşlarının kentte oluşması içinde özel bir çaba sarf etmiştir. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Şubesinin Malatya'da kurulmasıydı. Vefatının 6. yılında Haydar beyin en büyü isteği TSYD Malaya Şubesini 28 Ağustos'ta kurduk." diye konuştu.

        Cemiyetlerinin kurucu başkanlarını rahmetle anan Güner, basın ilkeleri doğrultusunda Karaduman'ın adını yaşatma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

        Malatya Gazeteciler Cemiyetinde Karaduman'ın bir süre yardımcılığını yaptığını belirten Hasan Kara ise "Birlikte kentin sorunlarını gündeme getirmek için mücadele ediyorduk. Kendisinin rahmetle anıyoruz. Yeni kuşakların tanıması bilmesi ve yazılarını okumasını gerektiğini düşündüğüm kişilerden biri." ifadelerini kullandı.

        Anma programında Haydar Karaduman'ın oğlu Hakan Karaduman ile gazeteciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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