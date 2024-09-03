Malatya Gazeteciler Cemiyetinin kurucu başkanı Karaduman kabri başında anıldı

Malatya Gazeteciler Cemiyetinin kurucu başkanı gazeteci Haydar Karaduman vefatının 6'ncı yılında kabri başında anıldı.

Yeşiltepe Şehir Mezarlığında Karaduman'ın kabri başında yapılan anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Burada konuşan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, merhum Karaduman'nın Malatya basın tarihine iz bırakan gazetecilerden biri olduğunu söyledi.

Karaduman'ın aynı zamanda Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonunun kurucu üyesi olduğunu anlata Güner, "Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun kuruluşunda yönetici olarak görev almıştır. Ankara ve İstanbul'da oluşan basın kuruluşlarının kentte oluşması içinde özel bir çaba sarf etmiştir. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Şubesinin Malatya'da kurulmasıydı. Vefatının 6. yılında Haydar beyin en büyü isteği TSYD Malaya Şubesini 28 Ağustos'ta kurduk." diye konuştu.