Malatya'da bıçaklı yaralama olayının zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde A.K. ve M.S. arasında 2 Eylül'de çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle A.K. ağır yaralanmıştı.

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