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        Malatya'da bıçaklı yaralama olayının zanlısı tutuklandı

        Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:44 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:44
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        Malatya'da bıçaklı yaralama olayının zanlısı tutuklandı
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        Malatya'da bıçaklı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde A.K. ve M.S. arasında 2 Eylül'de çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle A.K. ağır yaralanmıştı.

        Olayda kullandığı bıçakla yakalanan şüpheli M.S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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