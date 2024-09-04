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        Doğanşehir'de rezerv alanındaki esnafla toplantı yapıldı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rezerv alan ilan edilen bölgedeki esnafla toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:53 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:53
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        Doğanşehir'de rezerv alanındaki esnafla toplantı yapıldı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rezerv alan ilan edilen bölgedeki esnafla toplantı yapıldı.

        Doğanşehir Belediyesi Düğün Salonu'nda Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç başkanlığında düzenlenen toplantıda, rezerv alanda iş yeri bulunan esnafın taşınması ve iş yerlerinin yeniden planlanması istişare edildi.

        Kaymakam Kılıç, 6 Şubat 2023'ten bu yana depremle ilgili genel çalışmalar, kalıcı konutların ilerleyişi, rezerv alan çalışmaları ve yapılacak uygulamalar ile rezerv alanda yer alan esnafın durumuyla ilgili bilgi verdi.

        Toplantıya Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

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