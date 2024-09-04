Doğanşehir'de rezerv alanındaki esnafla toplantı yapıldı

Kaymakam Kılıç, 6 Şubat 2023'ten bu yana depremle ilgili genel çalışmalar, kalıcı konutların ilerleyişi, rezerv alan çalışmaları ve yapılacak uygulamalar ile rezerv alanda yer alan esnafın durumuyla ilgili bilgi verdi.

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