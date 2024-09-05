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        Malatya'da otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

        Malatya'da otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:05 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:05
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        Malatya'da otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı
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        Malatya'da otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        B.E. idaresindeki 44 S 0539 plakalı servis minibüsü ile A.B.K. yönetimindeki 44 AGK 064 plaka otomobil Malatya Havalimanı Yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada, her iki araçta bulunan A.B.K, S.Z, B.D, R.Ş, A.A, A.G, İ.K, C.Ö, K.K, T.P, M.S, R.A, K.D, N.Ö. ve Y.D. yaralandı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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