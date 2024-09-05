Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Malatya'nın Darende ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:54 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Darende ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Özgür'ün (78) kullandığı 44 DN 091 plakalı traktör, ilçe kırsalındaki Ilıca Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü Özgür olay yerinde hayatını kaybetti.

        Özgür'ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Alkışların efendisi
        Alkışların efendisi
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        'Haftada 1 kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz'
        'Haftada 1 kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz'
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        Trump'tan UFO sözü
        Trump'tan UFO sözü

        Benzer Haberler

        Kuru kayısı yeni ihracat sezonuna 37 milyon dolarla hızlı başladı
        Kuru kayısı yeni ihracat sezonuna 37 milyon dolarla hızlı başladı
        Malatya'da otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 15 kişi yaraland...
        Malatya'da otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 15 kişi yaraland...
        Malatya'da ekim ayında toplam 8 bin deprem konutu teslim edilecek
        Malatya'da ekim ayında toplam 8 bin deprem konutu teslim edilecek
        Doğanşehir'de rezerv alanındaki esnafla toplantı yapıldı
        Doğanşehir'de rezerv alanındaki esnafla toplantı yapıldı
        Küçükbaş hayvancılığa verilen destek arttı
        Küçükbaş hayvancılığa verilen destek arttı
        Kükürtlü kayısı çekirdeği kabuğundan aktif karbon, süper kapasitörün gücünü...
        Kükürtlü kayısı çekirdeği kabuğundan aktif karbon, süper kapasitörün gücünü...