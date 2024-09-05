Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Malatya'nın Darende ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Malatya'nın Darende ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Özgür'ün (78) kullandığı 44 DN 091 plakalı traktör, ilçe kırsalındaki Ilıca Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Özgür olay yerinde hayatını kaybetti.
Özgür'ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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