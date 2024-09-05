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        Kuru kayısı yeni ihracat sezonuna 37 milyon dolarla hızlı başladı

        VOLKAN KAŞİK - Dünyada en fazla kayısı üretiminin yapıldığı Malatya'dan yeni ihracat sezonunun ilk ayında gerçekleştirilen 7 bin 286 ton kuru kayısı ihracatından ülke ekonomisine 36 milyon 918 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:20
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        Kuru kayısı yeni ihracat sezonuna 37 milyon dolarla hızlı başladı
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        VOLKAN KAŞİK - Dünyada en fazla kayısı üretiminin yapıldığı Malatya'dan yeni ihracat sezonunun ilk ayında gerçekleştirilen 7 bin 286 ton kuru kayısı ihracatından ülke ekonomisine 36 milyon 918 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

        Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip Malatya kayısısında ihracat rakamlarındaki artışla birlikte elde edilen gelir de artıyor.

        Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu kentte, 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

        Ağustos ayıyla yeni ihracat sezonuna başlayan kuru kayısıdan elde edilen gelir artışı üreticiyi sevindirdi. Yeni ihracat sezonunun ilk ayında 7 bin 286 ton kuru kayısı ihracatı yapılarak 36 milyon 918 bin dolar gelir elde edildi.

        Geçen sezonun aynı döneminde 5 bin 537 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 34 milyon 411 bin dolar kazanç sağlanmıştı.

        - "İhracat miktarı ve gelirindeki artış bizleri mutlu ediyor"

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kuru kayısı ihracatının devam ettiğini söyledi.

        İhracatta yeni sezona hızlı başladıklarını aktaran Özcan, sezonun ilk ayındaki ihracat rakamları ile elde edilen gelirin sevindirici olduğunu ifade etti.

        Özcan, Malatya'dan geçen sezon (1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024) 115 ülkeye 66 bin 832 ton kuru kayısı ihraç edilerek ülke ekonomisine 398 milyon 809 bin dolar kazandırdıklarını hatırlatan Özcan, şöyle devam etti:

        "İhracatımız tüm hızıyla devam ediyor. Ağustos ayında da hem ülke ekonomisinin hem de kentin yüzünü güldüren bir tabloyla karşı karşıyayız. Geçen sezonun aynı dönemine göre yaklaşık 2 bin ton artış söz konusu. İhracat miktarı ve gelirindeki artış bizleri mutlu ediyor. Malatya dünya kuru kayısı başkenti olarak çok iyi bir noktada, çok ciddi şekilde yoğun talep alıyoruz. Talepleri hızlı şekilde ihracata dönüştürerek transfer ediyoruz. Kalite açısından baktığımız zaman da dünyada halen kalite olarak Türkiye ve Malatya kayısısı yerini koruyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde kalite açısından Malatya kayısısı halen vazgeçilmez. Bu yıl hedefimiz 100 bin ton ihracat, 750 milyon dolar gelir. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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