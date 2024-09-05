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        Darende'de ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtılıyor

        Malatya'nın Darende ilçesinde ihtiyaç sahibi 1300 aileye kömür dağıtımına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:00 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:42
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        Darende'de ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtılıyor
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        Malatya'nın Darende ilçesinde ihtiyaç sahibi 1300 aileye kömür dağıtımına başladı.

        Darende Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçenin merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan 1300 aileye, 2024-2025 yılları için 1 milyon 300 bin ton kömür dağıtılacak.

        Vatandaşların soğuk kış günlerini rahat geçirmelerini sağlamak için eylül ayında başlayan dağıtımın, 10 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

        Kömür yardımından bin 300 aile yararlanıyor. Her aileye bin 300 kilogram (50 torba) kömür verilecek.

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        Galeri

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