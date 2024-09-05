Malatya'da inşaat malzemesi çalan 4 zanlı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenen 478 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin O.G, M.D, B.A. ve E.B. olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran-3 Eylül tarihlerinde inşaatlardaki bazı malzemelerin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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