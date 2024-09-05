Malatya'da depremden sonra yapılan 25 okulda ders zili çalacak

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yeniden yapılan 25 okulun eğitim ve öğretime hazır olduğunu bildirdi.

Vali Yavuz, yazılı açıklamasında, 6 Şubat depremleri sonrası gerek devlet gerekse hayırsever iş insanlarının destekleriyle hasar gören okulların onarımıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda yıkılan okulların yeniden yapıldığını bildiren Yavuz, toplamda 25 okul ve 347 dersliğin yeni eğitim ve öğretime hazır hale getirildiğini kaydetti.