Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Malatya'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 09:23 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        T.A. idaresindeki 44 NR 51 plakalı kamyonet Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesinde Kuzey Çevre Yolunda, M.Ç. yönetimindeki 44 NZ 633 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan M.Ç, A.B. ve T.A. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metrobüste korkutan yangın!
        Metrobüste korkutan yangın!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar günü: Savcı mütalaasını açıkladı
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar günü: Savcı mütalaasını açıkladı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        İşte 2024 Miss Turkey finalistleri!
        İşte 2024 Miss Turkey finalistleri!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        OKS'ye özgürlük geliyor
        OKS'ye özgürlük geliyor
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediye Başkanı Er'den Yeni Malatyaspor'a destek:
        Büyükşehir Belediye Başkanı Er'den Yeni Malatyaspor'a destek:
        Yeni Malatyaspor, Bolu'da kampa girecek
        Yeni Malatyaspor, Bolu'da kampa girecek
        Malatya'da depremden sonra yapılan 25 okulda ders zili çalacak
        Malatya'da depremden sonra yapılan 25 okulda ders zili çalacak
        Malatya'da, ağır hasarlı binada ceset bulundu
        Malatya'da, ağır hasarlı binada ceset bulundu
        Malatya'da ağır hasarlı binada erkek cesedi bulundu
        Malatya'da ağır hasarlı binada erkek cesedi bulundu
        Malatya'da inşaat malzemesi çalan 4 zanlı tutuklandı
        Malatya'da inşaat malzemesi çalan 4 zanlı tutuklandı