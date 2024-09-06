Malatya'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Malatya'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
T.A. idaresindeki 44 NR 51 plakalı kamyonet Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal Mahallesinde Kuzey Çevre Yolunda, M.Ç. yönetimindeki 44 NZ 633 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan M.Ç, A.B. ve T.A. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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