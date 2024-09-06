Malaya Valisi Seddar Yavuz rezerv alanlardaki çalışmaları inceledi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki rezerv alanlarda inceleme yaparak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yavuz, Battalgazi ilçesindeki Saray ve Akpınar (Çarşı Projesi) Mahalleleri ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca, İlyas, Zaviye, Koyunoğlu, Hoca Ahmet Yesevi ve Yakınca Mahallerindeki rezerv alanlarında incelemelerde bulundu.

Yetkililer, rezerv alanlarda yapılan çalışmalarla ilgili Yavuz'a bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, depremlerden etkilenen bölgelerde yürütülen inşa çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bakanların ve tüm kamu kurum ile kuruluşlarının fedakarca çalışmalarıyla inşa faaliyetlerinin en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.