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        Malatya'da depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı

        Malatya'da, depremzede 100 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 07.09.2024 - 15:23
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        Malatya'da depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı
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        Malatya'da, depremzede 100 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

        Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde, Malatya İl Müftülüğü ve Antalya İl Müftülüğünce gerçekleştiren programda ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri verildi.

        Burada konuşan Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, programın amacının okulların açılmasının arifesinde hem çocukların okul heyecanını paylaşmak hem de özel durumu olan ailelerin çocuklarına birer kırtasiye desteği vermek olduğunu söyledi.

        Çocukların güzel vakit geçirmeleri için bir takım etkinlikler yaptıklarını anlatan Dolu, "Burada amaçlanan deprem bölgesindeki çocuklarımızın rehabilitasyonuna katkıda bulunmak. Onları okula daha motive bir şekilde hazırlamak. Aynı zamanda maddi olarak da kırtasiye desteği vererek, çocuklarımızın eğitim öğretim hayatına katkıda bulunmak." ifadelerini kullandı.

        Dolu'nun konuşmasının ardından 100 öğrenciye çanta, defter ve kalem gibi kırtasiye malzemeleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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