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        Malatya'da 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneğinden öğrencilere kırtasiye yardımı

        Malatya'da 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneğince, 173 depremzede öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 15:45 Güncelleme: 07.09.2024 - 15:50
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        Malatya'da 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneğinden öğrencilere kırtasiye yardımı
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        Malatya'da 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneğince, 173 depremzede öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

        Dernek adına konuşan Mustafa Ünal, dernek binalarının 6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkıldığı için Sümerpark'da ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye malzemelerini dağıttıklarını söyledi.

        Hayırseverlerin kendilerine gönderdiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını anlatan Ünal, "Bugün 173 aileye kırtasiye yardımı yapıyoruz. Yerimiz olmadığı için yardımları parkta yaptık. Haftada en az bir defa ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar yapıyoruz. Gıda, hijyen malzemesi ve hasta bezi gibi farklı yardımlarda da bulunuyoruz. Örneğin bize bağış yapanlar gıda yardımı yapılmasını istiyor, biz gıda dağıtıyoruz." diye konuştu.

        Yeni eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce çocukların yüzünü güldüren hayırseverlere teşekkür eden Ünal, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım ellerini uzatmaya devam edeceklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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