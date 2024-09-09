Malatya'da drift yapan sürücüye 58 bin 877 lira ceza

Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde sürücünün aracıyla akaryakıt istasyonunda drift yaptığı görülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Altın Kayısı Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonunda drift yaptığı tespit edilen 23 EF 370 plakalı araç sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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