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        Malatya'da drift yapan sürücüye 58 bin 877 lira ceza

        Malatya'da polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 58 bin 877 lira ceza uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:01 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:01
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        Malatya'da drift yapan sürücüye 58 bin 877 lira ceza
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        Malatya'da polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 58 bin 877 lira ceza uyguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Altın Kayısı Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonunda drift yaptığı tespit edilen 23 EF 370 plakalı araç sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu araç sürücüsü A.B. otomobiliyle yakalandı.

        Sürücüye 58 bin 877 lira ceza uygulanırken araç trafikten men edildi.

        Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde sürücünün aracıyla akaryakıt istasyonunda drift yaptığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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