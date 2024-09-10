Malatya'da kayısı ağacı eylül ayında çiçek açtı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kayısı ağacı eylül ayında çiçek açtı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı ve gündüzleri de 35 derecenin üzerinde seyrettiği Malatya'da, bu mevsimde kayısı ağacının çiçek açtığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Erenli Mahallesi'nde kayısı ağacının ikinci kez çiçek açtığını gören bahçe sahibi Adem Kav, eylül ayında kayısı ağacının çiçek açmasının çok sık rastlanan bir durum olmadığını söyledi.

Kav, "İlkbaharda bu ağaç çiçek açtı ve biz de haziran ayında bu ağacın meyvesinden yemiştik. Şimdi yeniden çiçek açmış. Bu da doğanın dengesinin ne kadar bozulduğunu gösteriyor." dedi.