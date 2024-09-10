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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 18:55 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:55
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı
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        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Üç aylık teknik ve fiziki takip yapılarak belirlenen 20 şüpheliye ait adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 17 bin 627 sentetik hap, 209 gram sentetik uyuşturucu, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 860 fişek, 4 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 140 bin 160 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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