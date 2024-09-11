Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 10 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli mercilere sevk edilen 20 zanlıdan 17'si tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.