Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi

Tören sırasında şehidin eşi Gülşah Kökcü'yü Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları teskin etti.

Törene, şehidin eşi Gülşah ile oğlu Ahmet Eren (16), yakınları ve Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve CHP İl Başkanı Barış Yıldız katıldı.

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