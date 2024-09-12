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        Malatya'da kamu kurumundan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Malatya'da bir kamu kurumundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:36
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        Malatya'da kamu kurumundan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da bir kamu kurumundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir kamu kurumundan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 310 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

        Ekipler, yaklaşık 2 milyon lira değerinde mobilya ve çeşitli eşyanın çalınmasına ilişkin H.Y. ile H.M.A'yı gözaltına aldı.

        Zanlılardan H.M.A. emniyetten serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen H.Y. ise tutuklandı.

        Ele geçirilen çalıntı eşya kamu kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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