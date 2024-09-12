Malatya'da kamu kurumundan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Malatya'da bir kamu kurumundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir kamu kurumundan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 310 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler, yaklaşık 2 milyon lira değerinde mobilya ve çeşitli eşyanın çalınmasına ilişkin H.Y. ile H.M.A'yı gözaltına aldı.

Zanlılardan H.M.A. emniyetten serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen H.Y. ise tutuklandı.