Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Malatya'da 2 grubun silahlı kavgasında, taraf olmayan 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.
Malatya'da 2 grubun silahlı kavgasında, taraf olmayan 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi'nde, aralarında ticari anlaşmazlık bulunan B.Y, A.U. ve B.S.Ö. ile C.T, A.Ç. ve F.İ.Ç. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada tabancayla ateş açılması sonucu bir iş yerinde çalışan tezgahtar M.G. ile iş yerinde bulunan M.G. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüphelilerden B.Y, A.U, B.S.Ö. ve C.T. yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 3 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kesici alet ile 1 maske ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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