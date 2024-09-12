Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Malatya'da 2 grubun silahlı kavgasında, taraf olmayan 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi'nde, aralarında ticari anlaşmazlık bulunan B.Y, A.U. ve B.S.Ö. ile C.T, A.Ç. ve F.İ.Ç. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla ateş açılması sonucu bir iş yerinde çalışan tezgahtar M.G. ile iş yerinde bulunan M.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.