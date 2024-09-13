İnönü Üniversitesinde "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi

Malatya'da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine yeni başlayan 329 öğrenci düzenlenen törenle beyaz önlük giydi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Beyaz Önlük Giyme Töreni"nde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, fakültede öğrencileri zorlu sınavların beklediğini söyledi.

İlk sınavlardan itibaren ders çalışmayı sıkı tuttukları ve azimle çalıştıkları süreçte öğrencilerin çok iyi hekimler olacağını anlatan Kızılay, "Burası Türkiye'nin en güçlü ve altyapısı sağlam tıp fakültelerinden birisi. Fakültemiz Türkiye'nin değerli hocalarına sahip, ben de bu fakültenin hocalarından biriyim. Rektörlükten sonra hocalığa devam edeceğim. Burada 3 hastanemiz var, uygulama eğitim alacaksınız." diye konuştu.