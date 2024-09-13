Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüphelisi gözaltına alındı.
Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüphelisi gözaltına alındı.
Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesinde araç park etme konusunda V.U, A.U. ve B.Y. arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
112 Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan B.Y. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli A.U. olayda kullandığı bıçakla yakalandı.
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