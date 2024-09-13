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        Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:45 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:45
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        Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüphelisi gözaltına alındı.

        Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesinde araç park etme konusunda V.U, A.U. ve B.Y. arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        112 Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan B.Y. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli A.U. olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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