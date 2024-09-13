Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda ruhsatsız 4 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda ruhsatsız 4 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız 4 tabanca, 2 av tüfeğiyle 75 fişek ele geçirildi, şüpheli A.Ö. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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