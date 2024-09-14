Ezandan etkilenen Bulgar kadın Malatya'da Müslüman oldu

Dzhamazova, ezanı dinledikten sonra çok duygulandığını ve kendini huzurlu hissettiğini, Müslüman olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.

Kelimeişehadet getiren kadın, "Gülümser" adını alarak Müslüman oldu. Törende Dzhamazova'ya, ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve meali ile çeşitli dini kitaplar hediye edildi.

Tanıdıklarını ziyaret için geldiği Hekimhan'da duyduğu ezandan etkilenip Müslüman olmaya karar veren 48 yaşındaki Milene Dzhamazova için İlçe Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi.

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