Malatya'da vinçten düşen 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Yeni Mahalle'de tren raylarının değişimi için portal vinç kurmaya çalışan işçiler Salih Çelik ve E.T, portal vincin bacaklarının ayrılması sonucu düşerek yaralandı.

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