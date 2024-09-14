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        Malatya'da vinçten düşen 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde demir yoluna kurulmak istenen portal vinçten düşen 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 21:25 Güncelleme: 14.09.2024 - 21:25
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        Malatya'da vinçten düşen 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde demir yoluna kurulmak istenen portal vinçten düşen 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

        Yeni Mahalle'de tren raylarının değişimi için portal vinç kurmaya çalışan işçiler Salih Çelik ve E.T, portal vincin bacaklarının ayrılması sonucu düşerek yaralandı.

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Salih Çelik müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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