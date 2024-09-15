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        Malatya'da minibüsle cipin çarpıştığı kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde minibüsle cipin çarpışması sonucu 1'i polis 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 11:16 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:21
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        Malatya'da minibüsle cipin çarpıştığı kazada 1'i polis 4 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde minibüsle cipin çarpışması sonucu 1'i polis 4 kişi yaralandı.

        H.K'nin kullandığı 44 EU 153 plakalı polis minibüsü, Çilesiz Mahallesi Fahri Kayahan Bulvarı'nda, F.Y. yönetimindeki 44 BY 788 plakalı ciple çarpıştı.

        Kazada sürücü F.Y, aynı araçtaki B.Y. ve A.Y. ile polislerden Y.B. yaralandı.

        Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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