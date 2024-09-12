Malatya'da silahlı kavgaya karışan 1 şüpheli tutuklandı
Malatya'da silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Malatya'da silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi'nde 12 Eylül'de aralarında ticari anlaşmazlık bulunan taraflar arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu taraf olmayan 2 kişi yaralanmış, olayın ardından kaçan 4 şüpheli yakalanmıştı.
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