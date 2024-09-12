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        Malatya'da silahlı kavgaya karışan 1 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:51 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:51
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        Malatya'da silahlı kavgaya karışan 1 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi'nde 12 Eylül'de aralarında ticari anlaşmazlık bulunan taraflar arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu taraf olmayan 2 kişi yaralanmış, olayın ardından kaçan 4 şüpheli yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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