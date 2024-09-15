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        Malatya'da birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 20:35 Güncelleme: 15.09.2024 - 20:35
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        Malatya'da birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu.

        Polatdere Mahallesi'nde T.P, birlikte yaşadığı G.U'yu tartıştıkları sırada silahla yaraladı.

        T.P, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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