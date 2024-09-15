Malatya'da birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu.
Polatdere Mahallesi'nde T.P, birlikte yaşadığı G.U'yu tartıştıkları sırada silahla yaraladı.
T.P, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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