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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:06 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:06
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 9-15 Eylül tarihleri arasında 79 olaya müdahale edildi.

        Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 109 şüpheliye yasal işlem yaptı.

        Operasyonlarda 27 bin 949 sentetik hap, 470 gram esrar, 386 gram sentetik uyuşturucu ve 9 kök kenevir ele geçirildi.

        Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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