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        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er, bağlantı yolundaki çalışmaları inceledi

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kuzey çevre yolu, kuzey kuşak yolu, Dilek yolu ve Şehir Mezarlığı Kavşağı'nı şehir merkezine bağlayan yolda çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 16:28 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:28
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        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er, bağlantı yolundaki çalışmaları inceledi
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        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kuzey çevre yolu, kuzey kuşak yolu, Dilek yolu ve Şehir Mezarlığı Kavşağı'nı şehir merkezine bağlayan yolda çalışmaları inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Sami Er, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, kuzey çevre yolu, kuzey kuşak yolu, Dilek yolu ve Şehir Mezarlığı Kavşağı'nı şehir merkezine bağlayan yolda çalışmaların tamamlama aşamasına geldiğini belirtti.

        Asfalt serim çalışmalarının yapıldığı Yaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6 şeritli yolun genişliğinin 30 metre olduğunu kaydeden Er, burasının bağlantı açısından çok önemli bir güzergah olduğunu ifade etti.

        Hızlı bir şekilde yolu bitirerek en kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Er, "Dilek yolumuzu Şehir Mezarlığı Kavşağı'na bağlayan yolda asfalt çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu yolumuz aynı zamanda, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'mizin ve Buğday Pazarı'mızın ulaşımını da kolaylaştıracak. Bu da beraberinde vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak ve şehrimizin ekonomik canlılığına da katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

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