Malatya'da bir kişiye silahla ateş açtan zanlı tutuklandı

14 Eylül'de Yeşiltepe 2 Nolu Sahası'na yakın bir bölgede aralarında önceden husumet bulunan ve tesadüfen karşılaşan şüpheli D.K, H.M.K'ya doğru bir el ateş açmış, olayda herhangi bir yaralanma olmamış, zanlı olayda kullandığı suç aletiyle yakalanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül'de Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde aralarında önceden husumet H.M.K'ya tabancayla ateş açan D.K. operasyonla yakaladı.

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