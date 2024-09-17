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        Malatya'da bir kişiye silahla ateş açtan zanlı tutuklandı

        Malatya'da bir kişiye silahla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:23 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:23
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        Malatya'da bir kişiye silahla ateş açtan zanlı tutuklandı
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        Malatya'da bir kişiye silahla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül'de Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde aralarında önceden husumet H.M.K'ya tabancayla ateş açan D.K. operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        14 Eylül'de Yeşiltepe 2 Nolu Sahası'na yakın bir bölgede aralarında önceden husumet bulunan ve tesadüfen karşılaşan şüpheli D.K, H.M.K'ya doğru bir el ateş açmış, olayda herhangi bir yaralanma olmamış, zanlı olayda kullandığı suç aletiyle yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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