Malatya'da bir kişiye silahla ateş açtan zanlı tutuklandı
Malatya'da bir kişiye silahla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Malatya'da bir kişiye silahla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül'de Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde aralarında önceden husumet H.M.K'ya tabancayla ateş açan D.K. operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
14 Eylül'de Yeşiltepe 2 Nolu Sahası'na yakın bir bölgede aralarında önceden husumet bulunan ve tesadüfen karşılaşan şüpheli D.K, H.M.K'ya doğru bir el ateş açmış, olayda herhangi bir yaralanma olmamış, zanlı olayda kullandığı suç aletiyle yakalanmıştı.
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