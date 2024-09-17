Malatya'da yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı

Durumun bildirilmesi ve ilk müdahalenin ardından bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

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