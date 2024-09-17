Malatya'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Bu kazada yaralanan B.O. ile B.Y. İ. ise ambulansla kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde ise B.O. idaresindeki 44 DP 698 otomobil, Altınkayısı Bulvarı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 44 LT 506 ve 06 FS 0199 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada yaralanan M.Ç. ve aynı araçtaki A.Ç. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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