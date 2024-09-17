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        Malatya'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

        Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:29 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:29
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        Malatya'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

        Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde S.Y. idaresindeki 44 AL 777 plakalı tır, V.M. yönetimindeki 44 AFG 842 plakalı otomobil ve M.Ç’nin kullandığı 33 EAC 28 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan M.Ç. ve aynı araçtaki A.Ç. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde ise B.O. idaresindeki 44 DP 698 otomobil, Altınkayısı Bulvarı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 44 LT 506 ve 06 FS 0199 plakalı otomobillere çarptı.

        Bu kazada yaralanan B.O. ile B.Y. İ. ise ambulansla kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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