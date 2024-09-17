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        Malatya'da belediye çalışanının bıçakla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'da belediye çalışanının yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 19:12 Güncelleme: 17.09.2024 - 19:12
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        Malatya'da belediye çalışanının bıçakla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da belediye çalışanının yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yeşilyurt İlçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) binasında, müteahhit A.Ç. ve oğlu M.Ç. ile MASKİ çalışanı Ö.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda M.Ç, MASKİ çalışanı Ö.Y'yi yanında bulundurduğu bıçakla sol bacağından yaraladı.

        Yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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