Malatya'da belediye çalışanının bıçakla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Yeşilyurt İlçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) binasında, müteahhit A.Ç. ve oğlu M.Ç. ile MASKİ çalışanı Ö.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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