KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Malatyalı Kore gazisi, komutanlarının iyiliğini ve katıldığı konseri unutamıyor

YETER ERDİNE - Malatya'da yaşayan 96 yaşındaki Kore gazisi Cumali Küçükaslan, Kore Savaşı'nda görev yaptığı komutanlarının iyiliğini ve katıldığı konseri unutamıyor.

AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının 20'nci bölümünde, Malatyalı gazi Cumali Küçükaslan'ın anılarına yer verildi.

Konya'da topçu er olarak görev yapan ve kurayla Kore'ye gidecekler arasında yer alan Cumali Küçükaslan, İzmir'den gemiyle gittiği Kore'de Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşıyor.

İki aylık eğitimin ardından İzmir'den gemiyle hareket ettiklerini ve yolculuğun uzun sürdüğünü belirten Küçükaslan, "Sabah kalktık, Mısır'dayız. Gece tekrar yola çıktık. Gündüz gece gittik. Kızıldeniz'e düştük. Aden şehrine uğradık. Orada gemi su aldı. Hindistan'ın bir limanına vardık, bir gece de orada kaldık. Ertesi günü gemi hareket etti. Nihayet vardık. Limanda trene bindirdiler bizi, gittik. Ciplerle cepheye gittik. 3 ay sonra bizi yer değiştirdiler. 2-3 mevzi değiştirdik." dedi.

Topçu alayının Güney Kore'ye gitmek üzere Seferihisar'da eğitime çağrıldığını ve kendi birliklerinden de 5 asker istendiğini dile getiren Küçükaslan, 15 kişi içerisinden kurayla kendisine görev çıktığını söyledi.

Gemide ayakkabısının yırtıldığını gören yüzbaşının değiştirmesini söylediğini anlatan Küçükaslan, "Değiştirmek için gittiğimde astsubay üstçavuş, 'Evinde olsa çıkarır mısın?' dedi. Geri döndüm. Üç gün sonra yüzbaşı yeniden çağırdı, gittim, ayakkabılarımı gördü. Neden değiştirmediğimi sordu. Söylemek durumunda kaldım. Yüzbaşı uyarınca değiştirdiler. Subaylar hepsi de iyiydi." diye konuştu.

- "Bizde bir zayiat olmadı, onlarda olduysa oldu"

Küçükaslan, şöyle devam etti: