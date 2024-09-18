Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, gaziliğin mukaddes değerler uğrunda, şehit olma arzusuyla en değerli varlığı olan canını ortaya koyarak mücadele ederken yaralanan kahramanlara verilen ve milletin tarihi boyunca yaşattığı gaza ruhunun ifadesi olan bir unvan olduğunu belirtti.

Şanlı tarihi boyunca tüm zorluklara karşı bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletin bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saydığını ve bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıktığını aktaran Yavuz, şunları kaydetti: