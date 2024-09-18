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        Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:37 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:37
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, gaziliğin mukaddes değerler uğrunda, şehit olma arzusuyla en değerli varlığı olan canını ortaya koyarak mücadele ederken yaralanan kahramanlara verilen ve milletin tarihi boyunca yaşattığı gaza ruhunun ifadesi olan bir unvan olduğunu belirtti.

        Şanlı tarihi boyunca tüm zorluklara karşı bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletin bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saydığını ve bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıktığını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Şehitler vatan uğruna nurlanan, gaziler de bu uğurda onurlanan kahramanlar ve şehitlerimizin emaneti olan değerlerin yaşatıcılarıdır. Ebediyete kadar anılacak bir şey varsa, milli değerlerimizi yaşatan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. "

        Yavuz, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazileri rahmet ve şükranla andığını bildirdi.

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