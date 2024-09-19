Malatya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde oturan S.D'nin kubar esrar ve tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

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