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        Malatya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:38 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:43
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        Malatya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde oturan S.D'nin kubar esrar ve tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Zanlının adresine operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliğinde 29 obje, 471 gram kubar esrar, 45 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 dedektör, 1 av tüfeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan S.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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