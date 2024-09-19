Hekimhan'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Programa, Hekimhan Kaymakamı Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Rıza Altıntop ve Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, askeri erkan, kurum amirleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gaziler katıldı.

Hekimhan Atatürk Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

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