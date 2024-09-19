Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Malatya'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 22:50 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        L.Ü'nün kullandığı 44 LU 333 plakalı otomobil, Ö.Ö.T. yönetimindeki 27 BP 002 plakalı otomobil, R.V. idaresindeki 44 AFS 592 plakalı otomobil ve B.K'nin kullandığı 44 AFS 584 plakalı otomobil Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada L.Ü, K.B. ve D.T. yaralandı.

        Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        Lübnanlı yetkili: Cihazlara patlayıcı yerleştirilmiş
        Lübnanlı yetkili: Cihazlara patlayıcı yerleştirilmiş
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Türkiye'nin önemine dikkat çekti
        Türkiye'nin önemine dikkat çekti
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!

        Benzer Haberler

        ASKON Genel Başkanı Aydın Malatya'da konuştu:
        ASKON Genel Başkanı Aydın Malatya'da konuştu:
        Hekimhan'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Hekimhan'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Malatya'da devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
        Malatya'da devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
        Malatya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Yeni Malatyaspor, Manisa FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Yeni Malatyaspor, Manisa FK maçı hazırlıklarını sürdürdü