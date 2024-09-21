Malatya'da, "Peygamber ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi

Malatya'da, "Peygamber ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans gerçekleştirildi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde Mevlid-i Nebi Haftası kapmasında düzenlenen "Peygamber ve Şahsiyet İnşası" konulu programda konuşan Vali Seddar Yavuz, şu anda insanların büyük bir buhran içerisinde bulunduğunu ve büyük sorunlarla yüzleştiğini söyledi.

İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının her gün aktığını, insanlığın hiçbir çağda bu kadar zulmü görmediğini anlatan Yavuz, "İslam dünyasını teknik ve mezhepsel fay hatlarıyla parçalayan, birbirine düşüren, daha sonra da özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukuk gibi hepimizin içselleştirdiği, benimsediği, jelatinlinmiş kavramların arkasına saklanarak maalesef İslam dünyası her gün tarumar ediliyor. Biz ise hala kendimize gelmekte sorunlar yaşıyor, küçük ve anlamsız farklılıklar sebebiyle bütünleşemiyor, bir araya gelemiyor ve zulme karşıda dur diyemiyoruz." dedi.

İnsanlık vicdanının büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldığını bildiren Yavuz, şöyle devam etti: "Hepimiz birbirimize sıkıca sarılmalıyız, ellerimizi ve gönüllerimizi birleştirmeliyiz. Bu siyonist zulüm çetesi sadece Gazze ile alakalı sınırlı bir plan gerçekleştirmiyor. Tamamen vaat edilmiş toprakları ele geçirmek, dünyanın efendisi olarak kendilerinden başka hiç kimsenin olmadığına inanan sapkın bir anlayışla yollarına devam ediyor. 'Bize ne Gazze'den, Lübnan'dan, Suriye'den, Irak'tan' diyemezsiniz. Çünkü hiç şüphesiz medeniyetin lideri biziz. Dolayısıyla yaklaşan tehlike karşısında her birimizin uyanık, her birimizin gerçekleşen konulara bir kez daha eğilmesi gerekir."