Vuslat TV spikeri Kantarcı, canlı yayında yakalandığı deprem anını anlattı:

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalan Vuslat TV'nin spikeri Pınar Kantarcı, yaşadıklarını anlattı.

Kantarcı, AA muhabirine, her sabah yaptığı programın bugünkü anında depreme yakalandığını söyledi.

Deprem anında korktuğunu aktaran Kantarcı, şöyle konuştu:

"Yayın sorumluluğu gereği endişe ve telaş etmemeye çalıştım. Kameralar üzerime gelmeye başladı ve birkaç saniye bekledim ve deprem uzun sürmeye devam edince 10 dakika gibi geldi bana. Deprem endişeye sevk etti, korktuğumuzu da belli etmemeye çalışarak masanın altına girmek zorunda kaldım. Dışarı kaçamazdım ve kaçmanın çok doğru olmayacağını düşündüm. Depremi yaşayan deneyimleyen bir şehir Malatya. Yaptığımız haberlerle sürekli depremi yansıtıyoruz ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ekip arkadaşlarıma da seslendim ve hep beraber dışarı çıktık. Umarım bir daha yaşanmaz."