Malatya'da "Kaynana-Gelin Arasındaki Sorunlar ve Çözüm Yolları" semineri
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, kadınlar için farkındalık yaratmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla "Kaynana-Gelin Arasındaki Sorunlar ve Çözüm Yolları" konulu seminer düzenlendi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, kadınlar için farkındalık yaratmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla "Kaynana-Gelin Arasındaki Sorunlar ve Çözüm Yolları" konulu seminer düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın Vefa Konağı'nda düzenlenen seminerde, özellikle kaynana-gelin ilişkisinin tarihsel ve kültürel boyutlarına değinildi.
Aile danışmanları ve sosyologlar tarafından verilen seminerde, iletişimin geliştirilmesi, her iki tarafın da duygularını doğru ifade etmesi ve karşısındakini dinleme becerilerinin geliştirilmesiyle sorunların önüne geçilebileceği üzerinde duruldu.
Çeşitli yaş ve sosyo-ekonomik kesimlerden kaynana ve gelinlerin katıldığı seminer, periyodik aralıklarla devam edecek.
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