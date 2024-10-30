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        Malatya'da "Kaynana-Gelin Arasındaki Sorunlar ve Çözüm Yolları" semineri

        Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, kadınlar için farkındalık yaratmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla "Kaynana-Gelin Arasındaki Sorunlar ve Çözüm Yolları" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:17 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:17
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        Malatya'da "Kaynana-Gelin Arasındaki Sorunlar ve Çözüm Yolları" semineri
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, kadınlar için farkındalık yaratmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla "Kaynana-Gelin Arasındaki Sorunlar ve Çözüm Yolları" konulu seminer düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın Vefa Konağı'nda düzenlenen seminerde, özellikle kaynana-gelin ilişkisinin tarihsel ve kültürel boyutlarına değinildi.

        Aile danışmanları ve sosyologlar tarafından verilen seminerde, iletişimin geliştirilmesi, her iki tarafın da duygularını doğru ifade etmesi ve karşısındakini dinleme becerilerinin geliştirilmesiyle sorunların önüne geçilebileceği üzerinde duruldu.

        Çeşitli yaş ve sosyo-ekonomik kesimlerden kaynana ve gelinlerin katıldığı seminer, periyodik aralıklarla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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