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        Malatya'da camiler ramazan ayına hazır

        Malatya'nın Darende ilçesinde, ramazan öncesinde camilerde temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:22
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        Malatya'da camiler ramazan ayına hazır
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        Malatya'nın Darende ilçesinde, ramazan öncesinde camilerde temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

        Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından, Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri’nin türbesinin de yer aldığı külliye ile ilçedeki tarihi ve turistik camiler, titizlikle temizlenerek bakımları yapıldı.

        Vakıftan yapılan açıklamada, camilerin her köşesinin özenle temizlendiği, ses ve ışık sistemlerinin kontrol edilerek bakımdan geçirildiği, ibadethanelerin halılarına gül suyu serpildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ramazan boyunca sıkça ziyaret ettiği camileri ve sosyal alanları, vakıf olarak en güzel şekilde hazır hale getirdik. Camilerimiz hem fiziksel hem de manevi anlamda arındırıldı. Gül suyu ile ferahlatılan ibadethaneler, ziyaretçilere huzur dolu bir ortam sunuyor. Ramazan süresince ilçemizin her noktasında temizlik ve hijyen çalışmalarımız aralıksız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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